Range Rover serie speciale Sport SV Celestial Collection

(Di martedì 9 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) –ha presentato una collezione esclusiva di veicoliSV Bespoke ispirata alle storie più antiche del mondo e ai misteri più profondi. LaSV– la prima collezione dinel suo genere – è composta da cinque curation uniche, ciascuna ispirata all’antica mitologia e al cosmo. Dai toni naturali di “Gea” al giallo brillante degli esterni di “Sol”, ogni collezione offre ai clienti una visione unica e personalizzata del SUV di lusso ad alte prestazioni. “Il cosmo è un tema trascendente che attraversa i confini, affascina e unisce le persone a livello globale. E’ un tema che sembra appropriato per la prima collezione per laSV – che incarna il design Modern Luxury, mentre amplia i confini dell’originalità britannica per cuiè famosa” ha dichiarato Phoebe Lindsay, Materiality Manager di