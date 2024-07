Raduno Napoli a Castel Volturno i tifosi implorano Osimhen | Resta qui! VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 9 luglio 2024) Il bomber nigeriano Victorriceve l’acclamo dei sostenitori partenopei durante ildella SSC. Il giorno deldella SSCha visto Victor, Amir Rrahmani e Andrè-Frank Zambo Anguissa concludere le visite mediche e lasciare il centro sportivo diin anticipo rispetto agli altri. Mentre Rrahmani e Anguissa hanno evitato il contatto con i sostenitori,ha sorpreso tutti interagendo calorosamente con i fan, firmando autografi e scattando selfie, nonostante le voci persistenti di un possibile trasferimento all’estero. Il giocatore nigeriano ha anche attirato l’attenzione per un nuovo look con una chioma bionda, una scelta che ha suscitato interesse “stilistico” tra i presenti, già adottata in passato in altre fasi della stagione.