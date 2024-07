Previsioni meteo caldo insopportabile e notti tropicali | l’anticiclone africano torna sull’Italia per almeno 10 giorni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024)per10L’avanzata delporterà temperature elevate,e un’umidità. Secondo irologi de Il, le cui rilevazioni sono raccolte da La Repubblica, l’espansione della bolla d’aria calda africana è imminente e già dalle prossime ore inizierà a farsi sentire. Il picco di questa ondata di calore è previsto per sabato 13 luglio, ma ilintenso persisterà anche neisuccessivi. In tutta Italia, da Nord a Sud, si soffrirà per la prima grande ondata dinazionale di questa estate. Le temperature più alte si registreranno in Sardegna e Sicilia, dove si raggiungeranno picchi di 42-43°C. Anche il Sud peninsulare e parte del Centro vedranno temperature fino a 38-39°C.