Parigi 2024 presentata la squadra azzurra del Pugilato al Salone d’Onore del Coni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio– Saranno otto gli Azzurri che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi di, per ilTricolore dei successi. A guidare la delegazione delle campionesse e dei campioni è Irma Testa, che porta al collo lo storico bronzo femminile conquistato a Tokyo nel 2021. E’ statalaolimpica questa mattina aldel. E gli Azzurri erano tutti presenti. Saliranno sul ring della North Paris Arena e del Roland-Garros Stadium: Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Sirine Chaarabi (54 kg), Irma Testa (57 kg), Alessia Mesiano (60 kg) ed Angela Carini (66 kg). La presenza femminile è un primato eccezionale. Non ci sono mai state così tante atlete qualificate per i Giochi.