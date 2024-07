Occhiali da vista per lo sport come sceglierli ?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024) Con l’arrivo della bella stagione sempre più persone decidono di condurre uno stile di vita più sano praticando. Tuttavia, in questo periodo, si è esposti agli agenti atmosferici, alla polvere, al sudore e ai raggi UV. È necessario proteggere gli occhi da fattori esterni con deglidaper lo. Secondo i dati forniti da Clinica Baviera, un terzo degli italiani fa regolarmente attività fisica nel tempo libero. Diventa quindi fondamentale una corretta prevenzione. Courtesy of Press OfficeA cosa servono glidaper lo? I raggi ultravioletti sono una forma di radiazione che può causare danni agli occhi se l’esposizione avviene per un periodo di tempo prolungato. Alcunidaper losono dotati di lenti polarizzate o di filtri che riducono la quantità di luce che entra negli occhi, riducendo così anche l’esposizione ai raggi UV.