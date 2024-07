Music Notes all’Annunziata Protagonista il violoncello Spazio al contemporaneo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Oggi alla chiesa dell’Annunziata (ore 21.15) con il concerto di Margherita Succio alprosegue Munin Pesaro, rassegna dia classica curata da Eugenio Della Chiara. Apprezzata per laalità e la spiccata personalità, Margherita Succio ha una vivace attività concertistica che la porta a esibirsi nelle più prestigiose sale in Italia e in Europa. La prima parte del concerto presenta due brani commissionati – di cui l’Organum di Tiziano De Felice ancora inedito – per questa rassegnaale. Cinque Incantazioni di Paolo Catenaccio riprende il tema dell’arcaico con cinque brevi miniature dal carattere magico. A contornare la prima parte del programma c’è una delle compositrici più influenti del nostro tempo, Sofia Gubaidulina: nei suoi Dieci preludi persolo (1974) si esplora l’aspetto della ricerca delle possibilità tecniche e timbriche dello strumento.