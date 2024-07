Meglio la nostra Schlein o quel furbetto di un parigino con le basette e le tre carte?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) E adesso, vai col dibattito: se la cosa andava bene o se far coppia con Mélenchon non fosse un po’ troppo; se non esista differenza inaccettabile tra un campo largo e un campo sterminato; se in così tanti con programmi tanto diversi contro uno solo e un solo progetto non costituisca la negazione stessa della democrazia; se il sistema francese con doppio turno non favorisca la pietrificazione della politica; se non sia, più etica e più autentica la, che se la suda su tutti i fronti, didi uncon lee le tre; e se però, nel contempo, la smettessero di menarcela tutti i giorni con la fascista nazionale, accettando la semplice idea che, finché questa benedetta demoiselle Schleìn non sostituirà la sua cacchio di armocromia con un armacron, il Quirinale sembrerà sempre un dinosauro dell’Eliseo.