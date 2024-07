Marotta come Bielsa | I talenti più grandi sono nati nei ceti meno abbienti ma oggi lo sport non è più gratuito

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024) Giuseppe, presidente dell‘Inter, ha parlato della nuova stagione e della nuova maglia su cui sarà cucito lo scudetto e la seconda stella dopo la vittoria del campionato dell’anno scorso. «Indossarla per noi è motivo di grande orgoglio – ha commentato l’ad Beppe-. Festeggiamo un’annata straordinaria con la vittoria della Supercoppa italiana e dello scudetto». Nell’aula del Consiglio Regionale, le società professionistiche che sidistinte nella stagione passatastate premiate,ha anche parlato delle società in Lombardia. Le sue parole riportate damediaset: «Ci9 società professionistiche in Lombardia, cinque di queste in Serie A. Un quarto dell’intero campionato».ha anche parlato dell’importanza delle proprietà straniere: «Quattro delle cinque società lombarde in Serie Astraniere, è un dato che deve far riflettere.