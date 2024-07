Luca Veneri basta la parola Gareggia col fratello e vince

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) di Sonia Fardelli AREZZO, ha vinto il titolo di campione d’Europa in Polonia al castello di Golub Dobrzyn dove nel week end si è tenuto un torneo cavalleresco internazionale, che ha visto in lizza oltre che l’Italia, anche la Polonia, la Germania, il Canada, l’Ucraina, la Francia e la Svezia. La squadra italiana ha invece ottenuto la terza posizione, grazie sempre a, alGabriele, a Piergiovanni Capacci e a Maurizio Frulio. Una bella soddisfazione perche a distanza di vent’anni è tornato are in coppia con ilGabriele e a dieci anni dalla sua ultima gara è stato proclamato miglior cavaliere del torneo. "È stata una grandissima soddisfazione - dice- dopo anni sono tornato a Golub are in questa cornice da favola, in un luogo dove andavamo io e Gabriele quando eravamo ragazzini.