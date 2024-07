LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi tutta la notizia su oasport

13.20 Arrivate le temperature estive anche sul, non piove,dovrebbe essere unatranquilla, almeno sulla carta. 13.18 Non è partitoAleksandr Vlasov: perde un gregario importante Primoz Roglic alla Red Bull – BORA – hansgrohe. Il russo era caduto nelladegli sterrati. 13.16 Il via ufficiale sarà alle 13.25. 13.14 Corridori che hanno iniziato il tratto di trasferimento. 13.12 Si torna in gara dopo il giorno di riposo: in programma la frazione che parte da Orléans e arriva a Saint-Amand-Montrond, 187 chilometri abbastanza piatti. 13.10 Buongiorno e benvenuti alladella decimadelde. Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della decimadelde! La corsa riprende dopo il giorno di pausa con una frazione dedicata completamente alle ruote veloci.