LIVE Spagna-Francia 0-0 Europei calcio 2024 in DIRETTA | inizia la prima semifinale!

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Non controlla Cucurella, subissato di fischi dallo stadio (tanti i tedeschi che aspettavano stasera la Germania) dopo il fallo di mano non dimenticato, che regala palla ai Galletti. 2?incertezza di Theo Hernandez che stasera se la dovrà vedere con Lamine Yamal, rimessa laterale iberica. 1? Il primo pallone è mosso dalla, che veste la maglia bianca contro la classica Roja della. PRIMO TEMPO 20.58 E dopo quello spagnolo tutto è pronto perre. Buon divertimento e buona tutti! 20.56 È il momento degli inni nazionali, si parte con la Marsigliese. 20.55 Squadre che stanno effettuando ora il loro ingresso in campo in un’Allianz Arena gremita. 20.54 I Bleus conservano senza dubbio un bel ricordo della loro trasferta alla Football Arena di Monaco, avendo trionfato 1-0 contro il Portogallo nelladella Coppa del Mondo FIFA 2006 e vincendo, con lo stesso risultato, nella partita della fase a gironi contro La Germania a EURO 2020.