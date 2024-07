LIVE Sinner-Medvedev 7-6 4-6 1-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | break del russo l’azzurro ha problemi fisici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 D’altronde l’italiano aveva accusato un brusco calo fisico già all’inizio del secondo set. La sensazione che qualcosa non andasse c’era. 16.41rientra negli spogliatoi, accompagnato dal medico e dal fisioterapista. 16.40si mette la mano sulla fronte, disperato. E scuote la testa. 16.39fa segno al fisioterapista che gli gira la testa. Gli viene misurata la pressione, arriva anche il medico.chiama il fisioterapista. Altro brutto segnale. 1-2. Salva proprio tutto il, in rete il diritto di. Si sta mettendo molto male, amici di OA Sport. Non c’è il minimo indizio che la partita possa girare. 15-40 In rete la palla corta di. A differenza che agli Australian Open, il servizio non sta aiutandonei momenti topici del match.