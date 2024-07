Le macchinine diventano pezzi da collezione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) I nativi digitali prediligono inevitabilmente i giochi tecnologici, ma il modellismo ha sempre il suo fascino. Soprattutto tra chi ha superato i “trenta“ e pure gli “anta“, una scatola di montaggio ha sempre il potere di innescare la scintilla della fantasia. Gli appassionati di ieri e di oggi a Monza frequentano puntualmente il negozio Modellismo Francesco Baracca nell’ominima via. E non solo durante le festività natalizie, quando magari la ricerca di un regalo originale può diventare pressante. Qui, insomma, la passione vive tutto l’anno. C’è chi prende gusto a realizzare mezzi militari, aerei, navi, macchine, mezzi spaziali, figurini e robot. Chi ha una certa dimestichezza con il montaggio di modelli un po’ più complessi, può rivivere la storia dell’automobilismo ricostruendo in proprio, per esempio, una Bugatti Type 35 B o una Abarth Assetto Corsa 69 5SS.