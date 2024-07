Le Fee è arrivato a Roma | visite mediche e firma sul contratto tutte le cifre|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 luglio 2024) 2024-07-08 20:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Alla fine Daniele De Rossi è stato accontentato: avrà a disposizione il tanto richiesto rinforzo in mezzo al campo. Da giorni il neo-direttore sportivo Florent Ghisolfi stava lavorando per strappare il sì del Rennes per la cessione di Enzo Le Fee e, nel corso della serata di ieri, è arrivata l’accelerata definitiva che ha sbloccato l’affare. La nuova proposta presentata al Rennes, per una cifra complessiva che andrà a toccare, bonus compresi, i 23 milioni di euro, ha soddisfatto le intenzioni del club transalpino. De Rossi lo aspetta a Trigoria, il primo colpo della sua nuovaè ormai chiuso., CHI E’ ENZO LE FEE DECRETO CRESCITA ABOLITO: COME FUNZIONA E CHI NE USUFRUISCE ANCORA– Intorno alle 15 il calciatore èa Fiumicino e si sposterà a Trigoria per ledi rito e lasul suo nuovo