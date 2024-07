La geometria del viaggio | Stocker reinventa lo spazio urbano

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) La stazione Vittorio Emanuele della Metro A di Roma si è recentemente trasformata in un’opera d’arte vivente grazie all’intervento della rinomata artista Esther. L’installazione, intitolata “Prospettiva Comune” e inaugurata il 1° luglio 2024, rappresenta un esempio straordinario di integrazione tra arte contemporanea epubblico., nota per il suo approccio astratto e geometrico, ha impiegato la notevole quantità di 8000 metri di nastro adesivo nero su uno sfondo bianco per creare un intricato reticolato. Questo intervento artistico non si limita a una semplice decorazione superficiale, ma ridefinisce completamente l’architettura della stazione, avvolgendo pareti, soffitti, pilastri e persino i dispositivi di accesso in un abbraccio geometrico.