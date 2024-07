Istituto Friedman Philippe Hababou Solomon nominato Membro del Comitato Scientifico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Consiglio direttivo dell'Miltonhadele Responsabile per gli Affari Internazionali, riconoscendo il suo significativo contributo nel campo delle relazioni internazionali e della scienza politica., imprenditore Franco-israeliano ha mediato storicamente in vari conflitti in particolare in Africa e Medio Oriente, dando il suo contributo anche nel percorso che ha portato ai Patti di Abramo. Durante la sua visita ufficiale in Italia,ha incontrato importanti esponenti delle istituzioni italiane, accompagnato dal Direttore esecutivo Alessandro Bertoldi e dall'On. Souad Sbai. Le visite hanno incluso il Senato, la Camera dei Deputati, la Comunità ebraica di Roma e il Vaticano.