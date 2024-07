’Innamorata’ di Nina Zilli Gli anni ’60 in chiave moderna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Innamorata senza sapere perché. Ti sei sbagliata, ma non vuoi ammettere che non fa per te (ah-ah), non ne hai bisogno. Ha gli occhi blu come in un sogno. Svegliami tu (ah-ah) che è già mezzogiorno. Cosa mi racconti? (Io niente di nuovo, babe). Cado in mille pezzi (i pezzi non li trovo, oh no). Più mi ricompongo, più cado nel vuoto, perché? (Perché vali poco). Sola non mi trovo (oh, yeah) Il tempo delle favole c’era una volta (babe). Sento la realtà che bussa alla mia porta (oh no). Ieri ho fatto tardi e oggi sono stanca (non sono pronta). Innamorata senza sapere perché (shu-shu). L’amore non si spiega. È così e basta, ci si innamora senza sapere perché. È questo il concetto che sta dietro a ’Innamorata (F**k u!)’, il singolo targato aprile 2023 diCapitol Records Italy/Universal Music.