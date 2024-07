Il volo infernale della Ryanair costretto ad un atterraggio di emergenza per una rissa scoppiata a bordo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Non hanno vissuto momenti felici gli ospiti del, partito dal Marocco e diretto in Regno Unito, ad undidopo una. L’incidente è avvenuto durante ildall’aeroporto internazionale di Agadir Al-Massira a Londra Stansted, a meno di 40 minuti dopo il decollo. La lite ad alta quota èquasi subito a causa del posto per i sedili. Un trentenne primapartenza avrebbe chiesto a una passeggera, che viaggiava con la figlia, di poter cambiare posto per stare più vicino alla famiglia. La donna però ha rifiutato l’offerta e l’uomo l’avrebbe minacciata. Al momento del decollo però tutti si sono andati a sedere nei loro rispettivi sedili salvo poi alzarsi una volta spento l’avviso delle cinture di sicurezza.