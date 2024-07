Giovanissimo denunciato per spaccio e altre tre persone segnalate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Un 21ennepere treper uso personale. E’ questo il bilancio dei controlli antidroga messi in campo dai carabinieri sul territorio, effettuando diversi posti di blocco su strada con mirati servizi finalizzati a prevenire e reprimere condotte illecite in materia di consumo di sostanze stupefacenti. Nello specifico i carabinieri di Porto San Giorgio hanno notato, durante il servizio, un bengalese di 21 anni e un veregrense 46enne, scambiarsi qualcosa. L’extracomunitario alla vista dei militari ha cercato di eludere il controllo dandosi alla fuga. L’italiano invece, prontamente fermato, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di eroina. Il veregrense è statoalle autorità competenti quale assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata applicata una sanzione amministrativa, per poi disporre l’immediato allontanamento.