Giacomo Bozzoli in fuga da nove giorni Gli inquirenti | Ci vorrebbe un po’ di fortuna

(Di martedì 9 luglio 2024) Brescia – I “non ricordo”, i "non so" sono stati più numerosi che non nel suo primo racconto. Antonella Colossi, compagna di, è stata ascoltata in procura a Brescia come persona informata sui fatti. La donna era già stata sentita venerdì, al comando provinciale dei carabinieri, al suo ritorno da Marbella con il figlio. Quello di oggi al procuratore aggiunto Nicola Serianni è stato un racconto ancora più lacunoso. Antonella Colossi ha ripetuto di non sapere che strada abbia preso il suo compagno e ha ribadito di essere certa della sua innocenza. "Ciun colpo di, peraltro non impossibile, oppure un suo errore. Non stiamo trascurando niente. Siamo in una fase di stanca". È tutta da "leggere" e da interpretare la frase con cui un inquirente bresciano fotografa il "momento" delle indagini sulla sparizione di