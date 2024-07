Frontale sulla Pedemontana Tre feriti finiti in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Tre, trasportati al pronto soccorso per accertamenti, ma non in pericolo di vita, stando ai primi riscontri. È il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri a metà mattina sul tratto fioranese della, poco oltre la rotatoria della Modena-Sassuolo, dove, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due auto di grossa cilindrata si sono scontrate frontalmente tra di loro. La strada è a due sensi di marcia e basta una manovra sbagliata per detemrinare una situazione di pericolo. Sul posto, oltre al personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi, anche la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi di legge. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La violenza dell’impatto e la presenza dei mezzi di soccorsosede stradale hanno imposto la chiusura della strada, con gli ovvi disagi alla circolazione, code e rallentamenti sulle altre direttrici, lungo le quali è stato dirottato il traffico, assai sostenuto su quel tratto di strada che collega Sassuolo e Maranello attraversando il territorio fioranese e che in più occasioni è stato teatro di incidente, anche mortali, come quelli accaduti all’inizio del 2019 e nel settembre del 2020.