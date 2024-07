Fratelli Manetti A Villa Castelletti la festa per i 100 anni di attività

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Dal piccolo laboratorio di via Del Moro nel centro di Firenze a due passi dai lungarni all’attuale sede di via Padre Boffito nella zona di Peretola. Un secolo di vita per laAscensori fondata nel 1924, oggi alla quarta generazione. L’evento è stato festeggiato durante una serata tra arte e musica, nella magnifica cornice dia Signa, organizzata dalla famiglia, con Paolo, la moglie Maria José, i figli Filippo con la moglie Sara Cintelli, responsabile qualità e sicurezza, e Maria Silvia, moglie di Massimo Andrei, responsabile commerciale. Per launa lunga tradizione a gestione familiare, per giungere a questo importante e prestigioso traguardo, una storia che unisce tecnologia e sostenibilità, con un’esperienza maturata in tantitra continui aggiornamenti.