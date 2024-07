Francia pressing su Macron | Rinunci al vertice Nato la sua assenza favorirà la gauche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 - In unanel pieno del caos governativo dopo la vittoria della sinistra al ballottaggio e il rebus sull’esecutivo, gli alleati diinsistono perché il presidente francese non vada ala Washington, e resti invece all’Eliseo mentre sono in corso i negoziati per la formazione del nuovo governo. E’ quanto riporta il quotidiano francese Le Figaro: il timore espresso daiisti è che la sinistra possa cercare di imporre un nome per la guida del governo approfittando anche dell'del presidente: "Latroverà un accordo sul nome di un Primo ministro, e occorre organizzarsi: ma se il presidente parte per gli Stati Uniti, da noi non accadrà nulla" ha spiegato un ministro dell'esecutivo uscente.