Fly Me to the Moon recensione | Scarlett Johansson Channing Tatum o di come vendere l' idea dell' America

(Di martedì 9 luglio 2024) Tra verità e finzione, Fly Me to the- Le due faccea luna ci porta in un periodo sociale molto simile a quello contemporaneo. Con la differenza che oggi non c'è nessun sogno da raggiungere. Al cinema dall'11 luglio. Citando fin dal titolo una famigerata canzone resa celebre da Frank Sinatra (il primo a cantarla fu Kaye Ballard nel 1954), e scelta da Buzz Aldrinbrano ufficiale del volo Apollo 11, quello di Greg Berlanti è un piacevole divertissment (ma a volte troppo umorale) sugli eventi che hanno preceduto l'allunaggio.se stesse attraversando l'altro latoa Luna, Fly Me to the- Le due faccea luna è cinema che mischia la commedia all'epica, la farsa alla realtà, confondendo (volutamente) i fatti, tra verità e smaccata finzione.