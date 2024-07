Fabrizio Filippi confermato alla presidenza del Consorzio di Tutela dell’olio Toscano Igp

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024) Una riconferma all’unanimità per l’imprenditore olivicolo di Santa Luce,deldiIgp. Resterà lui, dopo la seduta del consiglio di amministrazione ospitata nella sala convegni della cooperativa Montalbano di Vinci, saldamente al vertice del più importanteolivicolo Ig d’Italia (8mila soci) chiamato a proseguire il suo percorso di consolidamento della denominazione toscana nel panorama olivicolo. Confermati per il prossimo triennio, insieme a, i vicepresidenti uscenti che sono Giampiero Cresti e Paolo Di Gaetano mentre è stato rinnovato per un quarto dei suoi componenti il consiglio di amministrazione di cui fanno parte Viviana Benvenuti, Laura Maria Berti, Francesca Ferrari, Giulio Fontana, Anna Maria Gabbricci, Filippo Legnaioli, Tulio Marcelli, Fabio Marini, Matteo Mugelli, Chiara Olivi, Antonio Pasquini, Giovanni Quaratesi, Giosef Sabatini, Riccardo Sardelli e Unfer Amos.