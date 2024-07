Europei di Parapentathlon i pesaresi Ragni e Mencoboni protagonisti in Portogallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Pesaro, 9 luglio 2024 – La città di Pesaro protagonista ai campionatidia Madeira, in. Si tratta della prima volta nella storia in cui una delegazione italiana ha partecipato a un evento internazionale dedicato a questa disciplina. Nel corso del weekend a salire in cattedra sono stati proprio due atleti: il 15enne Alessandroe la 56enne Annamaria (Chicca). Le vittorie Un fine settimana ricco di successi per lo sport paralimpico italiano, grazie a due atleti provenienti da Pesaro che hanno vinto alcune delle gare appartenenti ai campionatidi Biathle-Triathle-Laser Run. La delegazione italiana, rappresentata dal 15enne Alessandroaccompagnato dall’atleta guida Alex Torcasio e dalla 56enne Annamariacon l’atleta guida Nicola Sozzi, ha partecipato alle gare di Para Laser Run e Para Triathle nell’isola di Madeira.