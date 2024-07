Euro 2024 la Spagna batte la Francia e vola in finale | 2-1 Mbappè & co eliminati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato, con un primo tempo ricco di emozioni e una seconda metà più tesa, ma egualmente combattuta. A raggiungere ladiè stata, alla fine, la, che si è imposta 2-1. E con merito: dall’inizio della competizione le Furie Rosse sono state implacabili, rischiando grosso soltanto nel dream match con un’ottima Germania. Laha mostrato i limiti visti fin qui: grandissime individualità ma un gioco collettivo mai decollato. E see Dembelè non trovano gli spunti vincenti, come successo stasera, i nodi vengono presto al pettine. È stata laa partire subito forte, collezionando la prima chance già al 6?: colpo di testa di Fabian Ruiz da pochi passi, palla fuori dallo specchio.