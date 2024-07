DriveMob | l’applicazione social per gli amanti delle auto

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 9 luglio 2024) Scopriamo in questo articolo Dedicatoper gli appassionati di motori, ecco tutti i dettagliè l’innovativa app creata per gli appassionati die moto che offre un’esperienza unica nel suo genere. Si tratta del primo garage virtuale mondiale, dove gli utenti possono creare un profilo personale e condividere foto e video dei loro veicoli, interagendo con una comunità globale didei motori.offre anche strumenti per trovare e partecipare a eventi e raduni die moto, sia locali che internazionali. La funzione di ricerca eventi permette agli utenti di scoprire raduni nella propria zona, facilitando l’incontro con altri appassionati. Inoltre, l’app consente di organizzare gite, condividendo percorsi e punti di incontro con altri utenti, rendendo più semplice pianificare escursioni di gruppo.