Dengue un caso sospetto a Brescia | parte la disinfestazione Ecco dove e come

(Di martedì 9 luglio 2024)– Undi: il comune mette in campo per domani, mercoledì 10 luglio, un capillare intervento anti-zanzare. Questo perché la cosiddetta febbre spaccaossa,è noto, viene trasmessa all’uomo dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto persone infette. L’intervento diriguarderà la zona di via Bagni 8. L'area coinvolta - informa il Comune in una nota - comprende via Bagni, via Damiano Chiesa, via Massimo d'Azeglio, via Cesare Correnti, via Montello, via Monte Novegno, via Scipio Slataper, via Sabotino, via Gabriele Rossetti, via Lavandaie del Borgo, via Trento, via della Valle, via Nazario Sauro. Il personale incaricato dal Comune, in ottemperanza alle prescrizioni ricevute da Ats, provvederà a effettuare "un trattamento di(sia con adulticidi, sia con larvicidi) dalle 5 alle 7" di domani "sulle aree pubbliche e dalle 7 alle 10 sulle aree private (in questosolo se saranno presenti i proprietari) nel raggio di 200 metri dall'abitazione in cui vive la persona che potrebbe aver contratto il virus, per ridurre drasticamente e rapidamente la popolazione dell'insetto vettore e quindi il rischio di un ipotetico contagio.