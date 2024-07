Cura del verde Il Comune cerca sponsor

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Nuove notizie in materia di gestione cittadina delpubblico. Dal connubio pubblico-privato nascono le soluzioni più efficaci. Per questo motivo ha preso il via l’iniziativa delle "izzazioni delle aree verdi". È una “buona pratica“ che Meda importa da altri Comuni e che applica una mozione del Consiglio comunale. C’è un significato ben preciso dietro - fanno saperte del- , ovvero che i singoli cittadini, associazioni, imprese o attività produttive possono prendersidi una piccola area, tagliare l’erba e, dove volessero, abbellire con essenze floreali. Tutto questo può avvenire in proprio o tramite il giardiniere di fiducia. Questi medesi potranno poi apporre un cartello con il marchio pubblicitario della propria associazione, impresa o attività commerciale".