Covid nuovo picco di casi Gli esperti | In vacanza meglio indossare la mascherina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilcontinua a preoccupare gli, mentre tanti italiani si preparano alle vacanze (o sono già partiti). Con tanto di ipotesi sul possibile ritorno delle mascherine. “Siamo di fronte ad unestivo deiche certamente era inatteso perché di fatto avevamo visto un progressivo scemare dei contagi scemare. Ma proprio la nuova sottovariante, la KP.3, sta determinando questo rialzo con qualche ricovero in più negli ospedali. Questo andamento epidemiologico ci dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, come il virus Sars-CoV-2 non sia più stagionale ma determinato nella sua aggressività dalle varianti che emergono. Visto che stiamo andando incontro ai viaggi per le vacanze, con treni e aerei ma anche le località turistiche molto affollati,larimane una delle difese migliori”.