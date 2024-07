Caldo africano in Lombardia città da bollino rosso e arancione Poi tornano temporali e grandine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano, 9 luglio 2024 – Tregua dal maltempo: dopo pioggia,, anche inesplode l’estate. E lo fa con temperature roventi, tanto che alcunesaranno caratterizzate dal. Però, nel fine settimana, potrebbe nuovamente cambiare tutto con l’irruzione di una nuova perturbazione. Ma vediamo le previsioni, giorno per giorno. MILANO - 28/06/05 - TEMPERATURE ELEVATE,TORRIDO E AFA, EMERGENZA ANZIANI. FOTO DOLCI/NEWPRESS PER MINOTTI GALLIANI NERI Martedì 9 luglio Secondo quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, domani, martedì 9 luglio, è previsto, allerta di livello 2 - ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili - a Roma, Latina Frosinone, Perugia, Rieti.