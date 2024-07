Calciomercato Milan Gazzetta | il numero 9 sarà Alvaro Morata Cosa manca per la chiusura?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 luglio 2024), secondo ladello Sport il nuovo9 rossoneroper la? “nove? Non voglio fare nomi, ma sappiamo il giocatore che vogliamo e lo stiamo aspettando“. Paulo Fonseca non si è sbilanciato, ma ci ha pensato, invece, Ladello Sport a farlo. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, il nuovo attaccante del, tanto che la dirigenza del club di via Aldo Rossi avrebbe già preparato un’offerta contrattuale triennale da 4 milioni di euro. Lo spagnolo, invece, vorrebbe percepire 5 milioni a stagione. Ciò che, però, sembra ormai definita è la scelta di virare sulnove dell’Atletico Madrid, che ultimamente si è detto stanco della Spagna e soprattutto dei tifosi spagnoli.