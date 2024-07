Bielsa il Mélenchon nel pallone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Ci perdonerà Elio se approfittiamo del suo mitico Vitello dai piedi di balsa. E’ solo per dire che i populisti trotzkisti-guevaristi appaiono sempre in coppia, come doppelganger della malora. Così oltre alfrontista convinto d’aver vinto le elezioni in Francia c’è anche ildel calcio, l’allenatore che fa politica. Due totem coi piedi di balsa. Se Jean-Luc è sopravvalutato à gauche, el Loco è uno dei più sopravvalutati della storia del calcio. Ha vinto in carriera quasi meno di Spalletti, si veste peggio di Sarri, come oltranzista della tattica Zeman gli magia in testa. Però fa comizi: del resto è nato a Rosario come il Che, famiglia di giuristi leninisti. Approdato in semifinale di Copa America, invece di parlare della partita ha sbroccato: “Il calcio appartiene al popolo e i poveri hanno pochissimo accesso alla felicità, perché non hanno i soldi per comprarla.