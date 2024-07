Ascolti tv i dati di lunedì 8 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Bene Mediaset Nella serata di ieri,, su Rai Uno, la fiction Mina Settembre in replica conquista 1.952.000 spettatori pari al 12.8%. Su Canale5, la prima puntata di Cornetto Battiti Live porta a casa 2.707.000 spettatori con uno share del 22.4% (Highlights a 976.000 e il 22.3%). In onda su Rai2 la nuova serie francese Panda è vista da 554.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Io Sono Leggenda si ferma a 1.046.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 675.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 718.000 spettatori (6%). Su La7 – dalle 21.15 alle 22.36 – In Onda Prima Serata raggiunge 1.083.000 spettatori e il 6.5%. L'articolotv, idiproviene da 361 Magazine.