Appello processo Breakfast arriva la prescrizione per l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) A 10 anni dall’arrestola. Finisce così il” pere attuale sindaco di Imperia, imputato a Reggio Calabria per procurata inosservanza della pena. Reato che, secondo l’accusa, avrebbe commesso in favore delparlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena deceduto nel settembre 2022 a Dubai dove, da latitante, si era rifugiato in seguito alla condanna definitiva per concorso esterno con la ‘ndrangheta rimediata nel“Olimpia”. Venuta meno l’aggravante mafiosa, nella fase del dibattimento di primo grado (in cuiè stato condannato a 2 anni di carcere), la sentenza di oggi era ampiamente prevista. Tanto che a novembre, infatti, era stata la stessa Procura generale, durante la requisitoria, a invocare il non luogo a procedere per intervenuta