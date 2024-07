A Pomezia riapre Casa Canile la struttura che accoglie gli animali in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio – Cani e gatti abbandonati, smarriti o inhanno un luogo dove essere accolti e curati da personale competente e ricevere l’affetto di una nuova famiglia:è lacomunale di via Vaccareccia ache – dopo anni di trascuratezza – ha aperto finalmente le porte, rinnovata e attrezzata per offrire un servizio efficiente alla città e al territorio: in meno di un mese sono già stati accolti 5 cani smarriti e, dopo l’assistenza veterinaria necessaria, lo staff diha trovato una nuova famiglia a 3 gatti e a una cagnolina, che sono stati adottati. “Per la mia Amministrazione è una soddisfazione aver ridato luce a unarimasta per anni nel dimenticatoio e che oggi sta diventando un punto di riferimento del territorio – spiega il Sindaco di, Veronica Felici- unache, grazie alla dedizione dell’equipe veterinaria che ci lavora, permette di salvare la vita e donare affetto agli amici a quattro zampe” conclude il Sindaco.