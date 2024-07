A Milano fino al 13 luglio si svolge la prima edizione di Pizza Week | una festa che coinvolge 120 pizzerie in un viaggio gourmand fra tradizione e contemporaneità Volete mettere anche voi le mani in pasta? Ecco la ricetta e i segreti del pizza-chef Simone Nicolosi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Se Napoli è la capitale mondiale dellasi fa avanti e mette leinper innovare. È qui che dal 9 al 13siladi, la settimana organizzata da 50 Top, la guida alle migliorinel mondo. Una granche102 locali,molto titolati: da Berberé a Dav, da Crocca a Sorbillo, da Confine a Denis, a Davide Longoni. Sorbillo rompe un tabù e mette l’ananas sulla: «Tanti pregiudizi senza provare» X Non solo tonda Gli eventi sono decine e proprio oggi, il 9, vi segnaliamo una cena a 4tra amici:del Bigadi via Pollaiuolo 9 (“Due Spicchi” Gambero Rosso”, la gemella è in via Volta 20), e Raffaele Bonetta, patron di Raf Bonetta Pizzeria, in arrivo dal lungomare di Pozzuoli.