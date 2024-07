Un posto al sole trama 8 luglio 2024 | la crisi di Claudia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Laesistenziale diCosta animerà la puntata di Unaldi lunedì 8. La donna, che è tornata a Napoli dopo una lunghissima assenza, sarà alle prese con il tempo che passa e con la sua carriera di attrice che le sta riservando solo amarezze e delusioni., così, traccerà un bilancio della sua esistenza e non sarà per niente soddisfatta di sé e, proprio a causa del difficile momento che si ritroverà a vivere, apparirà piuttosto abbattuta e vulnerabile. Nel frattempo, Mariella sarà molto scossa dopo aver scoperto che Guido ha perso la testa per. La Altieri, in particolare, ha ascoltato una conversazione telefonica tra il marito e Michele durante la quale Del Bue ha confidato al giornalista di non riuscire a non pensare alla Costa e di essere innamorato di lei.