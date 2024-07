Tutti i mocassini più belli che potresti volere in questo momento per non annoiarti proprio mai

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Iuomo rappresentano la variabile fissa di un guardaroba con la G maiuscola. Validissimi 365 giorni all'anno, nella stagione più bella e luminosa sono le scarpe maschili giuste algiusto. Snelle e velocipersono modelli estremamente eleganti in qualunque contesto le si voglia sfoggiare. Iuomo estivi possono accompagnare in grande stile sia i look formali che quelli più rilassati e casual. Un paio dineri oppure blu accendono di coolness preppy il più classico pantalone sartoriale come il jeans più vissuto. Perché iuomo sono le scarpe quiet luxury per eccellenza? I, nati come scarpe molto casual e rilassate negli anni ‘30 in America, quasi pantofole da casa in cuoio - molto disprezzate dalla critica di moda del tempo che le percepiva come un’eccessiva mollezza ciabattara, grazie a Fred Astaire che li indossa per il ballo nel giro di un decennio si trasformano in calzatura di grido, così chic che c’è chi li indossa anche col frac, con estrema sprezzatura.