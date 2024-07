Sul pericolo Mélenchon

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dagli anni Trenta, la sinistra sguaina la sua artiglieria antifascista contro qualsiasi avversario considerato minaccioso nei suoi confronti” ha scritto su Le Point (prima del secondo turno delle elezioni francesi) Pascal Bruckner, saggista e intellettuale francese, autore fra gli altri de “Il singhiozzo dell’uomo bianco”, “La tirannia della penitenza”, “Il fanatismo dell'Apocalisse” e “Un colpevole quasi perfetto: La costruzione del capro espiatorio bianco”, saggi (tutti per Guanda in Italia) in cui uno dei “nouveaux philosophes” analizza il masochismo culturale occidentale. “Si può avere un’allergia radicale verso il Rassemblement national, la sua incompetenza economica, la sua xenofobia, la sua fedeltà a Mosca e il suo pesante passivo estremista, ma “nazificare” Marine Le Pen e Jordan Bardella non ha alcuna pertinenza se non polemica.