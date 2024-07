Sophie Codegoni la foto in costume scatena la bufera | fan sotto choc

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 8 luglio 2024) Personaggi TV. Non è un bel periodo per. Ex Uomini e Donne, ex Grande Fratello, ex Bonas ed ex di Basciano, la ragazza pare proprio non riuscire a tornare in tv con qualcosa di nuovo. Pare, infatti, che secondo alcune indiscrezioniavrebbe provato a tornare sul piccolo schermo, partecipando ai provini di due noti programmi. Ma le cose non sarebbero andate per il meglio. Ma l’estate è nel vivo e la ragazza si gode la vita tra Ibiza e Formentera. Sui social laè sempre molto attiva, ma le ultimepubblicate inpreoccupano i fan. Leggi anche: Marisol di “Amici” ricoverata in ospedale: cos’è successo Leggi anche: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la brutta notizia a poco dal matrimonioscartata da due programmi noti Dopo essersi allontanata dalla tv per qualche tempo, dopo la nascita della figlia Celine Blu, avuta dall’ex fidanzato storico Alessandro Basciano,starebbe cercando di tornare nel mondo della televisione, prendendo parte ad alcuni talent show.