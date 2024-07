Salsa aurora | ricetta facile e veloce ottima per mille preparazioni!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 luglio 2024) Laè una preparazione semplice e golosa, perfetta per accompagnare qualsiasi pietanza. Pesce, carne e verdure si sposano divinamente con le note aromatiche di questo condimento, ma è spettacolare anche da sola, su una bruschetta o sul pane. Si tratta di una maionese densa e corposa, aromatizzata al Cognac e arricchita dalla presenza della passata di pomodoro. Sarà proprio questo ingrediente a regalarle le sfumature rosate a cui deve il suo nome. In queste sere d’estate, servirla come appoggio per una bella grigliata in giardino, in balcone o sul terrazzo farà la differenza e porterà allegria in tavola. Una volta pronta, possiamo riporla in un contenitore a chiusura ermetica e conservarla per un massimo di 2 giorni in frigorifero.