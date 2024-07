Picchiarono e rapinarono imprenditore tre in manette | Fu una resa dei conti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Villongo. Sono stati arrestati oggi (lunedì 8 luglio 2024) alle prime luci dell’alba i responsabili di una rapina ai danni di undi Villongo il 26 aprile 2023. I carabinieri della Compagnia di Bergamo, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari del Comando Provinciale di Brescia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini, accusati di rapina e lesioni aggravate. Insono finiti i due esecutori materiali dell’aggressione – un 51enne e un 58enne domiciliati a Brescia – e un 61enne residente nel a Travagliato (Brescia), il complice che li attendeva in auto per garantire la fuga. La sera del 26 aprile dello scorso anno un 67enne – residente nel Comune bergamasco – è stato avvicinato da due uomini con volto parzialmente coperto mentre tornava a casa: dopo aver richiamato la sua attenzione i due lo colpirono violentemente con pugni al volto e calci alle ginocchia.