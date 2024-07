Pianeta carceri la punta del disagio A Sabbione in un anno e mezzo più suicidi che a Poggioreale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lamassima delle criticità del sistema carcerario umbro emerge anche dal numero dei tentatitra i detenuti e, in particolare per il penitenziario di vocabolo, a Terni, da quello dei. "Gli Istituti dove sono avvenuti il maggior numero ditra il 2023 e il 2024 sono le Case Circondariali di Roma-Regina Coeli, di Terni, di Torino e di Verona – si legge su rapportoantigone.it –. In ognuno dei quattro Istituti si sono verificati cinque casi dio. Sia a Terni che a Torino i casi sono stati quattro nel 2023 e uno nel 2024, mentre a Verona sono stati tre nel 2023 e due nel 2024. A Regina Coeli sono avvenuti tutti nel 2023, rappresentando così l’Istituto con il maggior numero dinel corso dell’passato".