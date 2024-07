Mediobanca si rafforza all' estero apre in Germania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)una nuova sede a Francoforte dedicata all'attività di advisory nel corporate & investment banking in, con particolare focus sul segmento mid corporate che negli ultimi anni è cresciuto con successo in Italia. La nuova sede, operativa a partire dal mese di luglio grazie a un team di nuova costituzione composto da 12 professionisti, offrirà servizi di m&a e debt advisory ad aziende tedesche, aziende familiari e investitori privati in diversi settori, principalmente nel segmento Mid Corporate. L'operazione consentirà a- si legge in una nota - di ampliare la gamma di servizi, tra i quali le attività di advisory nell'm&a cross-border,ndo l'impegno della banca in. La decisione di presidiare e di espandersi anche nel mercato tedesco è coerente con il piano strategico 2023-26 'One Brand One Culture' che ha, tra i suoi principali obiettivi, la creazione di una piattaforma europea cib (corporate & investment banking) più ampia e diversificata, con maggiori ricavi derivanti da attività di business non domestiche (dal 40% al 55%) e capital light (dal 28% al 40%), divenendo l'advisory il prodotto primario per contribuzione e crescita dei ricavi della divisione.