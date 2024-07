Marotta brucia Juve e Milan | sarà nerazzurro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 8 luglio 2024) Beppele rivalintus eper un colpo di mercato: il grande obiettivo vestirà il“L’unica soluzione per sostituire Buchanan è ingaggiare un braccetto di sinistra“: così Piero Ausilio, ds dell’Inter nel commentare il grave infortunio occorso all’esterno canadese. Frattura della tibia per lui e quattro mesi di stop che costringeranno i nerazzurri a tornare sul mercato. Nuovi contatti, quindi, per acquistare un difensore, lì dove il club meneghino si sentiva ormai coperto abbondantemente. Ed invece il presidenteè tornato alla carica per provare a colmare questa lacuna improvvisa creatasi nella rosa nerazzurra. Non è un mistero, infatti, che Simone Inzaghi chieda due calciatori per ogni ruolo, dello stesso livello in modo che la rosa non risenta eccessivamente del turn over.