Margot Robbie e Tom Ackerley saranno presto genitori La coppia aspetta il primo figlio come mostrano le foto paparazzate sul Lago di Como

(Di lunedì 8 luglio 2024) Festa grande a Barbieland: sta per arrivare ilbambino di Barbie! L’attrice australianaè incinta,conferma la rivista americana People.è incita,ililinsieme al marito produttore Tom. Le immagini, postate in esclusiva dal Daily Mail e scattate durante la vacanza suldiche lasta facendo in questi giorni, non lasciano spazio a dubbi. Dopo il paio d’anni anni vissuti intensamente nel mondo tutto rosa della bambola Mattel, che l’ha portata a un passo dall’Oscar e l’ha fatta diventare la regina del box office, ora è arrivato il momento di pensare ad altro.