LIVE Djokovic-Rune Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizia il match sfida che ormai è un classico

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD Novakal servizio. 20:07 E allora, pochi minuti al via deldel giorno. Il 6° confronto diretto tra i due (3-2 per) promette scintille ed equlibrio. Il serbo esi sono affrontati spesso e volentieri in occasioni importanti, come la finale di Bercy. L’ultimo risale alle ATP Finals, con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3. Giocatori in campo! 20:00 Taylor Fritz non vuole uscire dal campo, continua a firmare autografi. Scorrono i minuti dunque. Non manca comunque molto all’ingresso in campo di. 19:55 Vediamo se ci sarà modo di concludere, ricordiamo che alle 24 italiane (23 di Londra) c’è il coprifuoco e il gioco cessa. C’è margine, considerando che 3 ore e 45 sembrano abbastanza, ma in caso di quinto set non sarebbe così scontato riuscire a concludere.