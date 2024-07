L' Esercito Italiano avrà il suo nuovo elicottero | l' AW249 Fenice

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ha ufficialmente avuto inizio la procedura tra la Direzione armamenti aeronautici (Armaereo) e Leonardo Elicotteri per fornire all’i primi dodici nuovi elicotteri(che diverrà AH-249, da Attack Helicopter,d’attacco). Le prime unità saranno in configurazione Nees (da esplorazione e scorta) e saranno fornite con il relativo supporto logistico, nonché i sistemi di simulazione e addestramento. Lo Stato Maggiore vorrebbe acquisirli in configurazione Full Operational Capability (Foc), per il quale il supporto logistico integrato per ognuno degli elicotteri sarà del tipo Performance Based Logistic (logistica basata sulle prestazioni) per 200 ore di volo l’anno e per cinque anni, con l’estensione del servizio agli stessi parametri anche per i primi sette elicotteri già contrattualizzati.